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Бизнес по-харьковски: Свалка за 140 млн гривен

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Землю арендовали "под строительство" и устроили на ней свалку.
Бизнес по-харьковски: Свалка за 140 млн гривен
© khar.gp.gov.ua
Фото 1/6
  • Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове
  • Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове
  • Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове
  • Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове
  • Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове
  • Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове
Бизнес по-харьковски: Свалка за 140 млн гривен
Незаконную свалку площадью 8 га обнаружили в Харькове
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В Харькове на территории одного из бывших заводов обнаружили незаконную свалку площадью в 8 гектаров.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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“Указанный участок с 2005 по 2017 год по решению Харьковского городского совета арендовало одно из ООО. Землю горсовет выделил под строительство торгового центра. Однако строительство так и не началось. К тому же предприятие последние четыре года не платило за аренду“, - заявил прокурор Владимир Куприянов.

После обращения прокуратуры в суд участок стоимостью в 140 млн гривен был возвращен в распоряжение горсовета.

Вместо строительства на участке была открыта нелегальная свалка. На въезде расположили контрольно-пропускной пункт, на котором с водителей транспортных средств взимали средства за ввоз мусора - около 100 гривен за один автомобиль. По разным данным, ежедневно на территорию въезжало от 40 до 100 автомобилей.

“Если везти отходы на санкционированные свалки, то это будет стоить в среднем 1,5 тысячи грн. Таким образом, даже по самым скромным подсчетам, бюджет города недополучал от 60 тысяч гривен ежедневно“, - объяснили в прокуратуре.

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Кроме того, следствие установило, что на территории работает специализированная техника, с помощью которой на территории завода разбирают металл, трубы и кирпичные сооружения для дальнейшей перепродажи, и работают бригады, занятые на сортировке мусора.

Как сообщалось 19 сентября, землю на Шулявке на 1 млрд. грн бесплатно отдали под застройку.

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Теги: Харьков, земля, свалка
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