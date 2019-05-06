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Офицер ВСУ показал мощные удары по позициям "ДНР"

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Дрон ВСУ прицельно атаковал бронетехнику и позиции боевиков.
После нескольких провокаций боевиков
После нескольких провокаций боевиков
скриншот из видео

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обнародовал видео уничтожения с воздуха огневых позиций сепаратистов в районе пгт Верхнеторецкое.
 
Видео обнародовано на странице военного в Facebook.

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“Неугомонные колорады каждый день провоцируют спокойные ОС. После нескольких провокаций, опять ОСы в районе пгт Верхнеторецкое полетели в гости на РОП колорадов, чтобы немного их ужалить и сделать шмаки-бум“, - говорится в сообщнии.

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Офицер также отметил, что при обстреле был поражен бронетранспортер боевиков. Также досталось и самим сепаратистам, что они “не успели добежать до блиндажей“.

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Напомним, что ранее в Сети был опубликован ролик прямого попадания снаряда в позицию сепаратистов на Донбассе.

Еще одно видео нанесения ударов по позициям боевиков на Донбассе было размещено в июне.

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Теги: Донбас, война, сепаратисты, ВСУ, офицер
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