Под Кабмином повесили "коррупционера"
В Киеве прошла акция протеста против незаконных застроек, в рамках которой состоялось символическое повешение чучела коррупционера.
В Киеве возле здания Кабинета министров Украины прошла акция протеста против незаконных застроек, в рамках которой состоялось символическое повешение чучела коррупционера. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает издание Status Quo.
Указано, что участники акции требовали увольнения чиновников, причастных к незаконным застройкам.
При этом очевидно с целью привлечения внимания к акции был проведен перфоманс - символическое повешение чучела коррупционера.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине возмущенные жители в знак протеста заблокировали движение городской электрички. Жители Троещины требовали придерживаться графика движения и увеличения количества вагонов.