Под Кабмином повесили "коррупционера"

В Киеве прошла акция протеста против незаконных застроек, в рамках которой состоялось символическое повешение чучела коррупционера.

У Кабмина прошла акция протеста против незаконных застроек kiev.sq.com.ua

В Киеве возле здания Кабинета министров Украины прошла акция протеста против незаконных застроек, в рамках которой состоялось символическое повешение чучела коррупционера. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает издание Status Quo.

Указано, что участники акции требовали увольнения чиновников, причастных к незаконным застройкам.

При этом очевидно с целью привлечения внимания к акции был проведен перфоманс - символическое повешение чучела коррупционера.