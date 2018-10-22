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Под Кабмином повесили "коррупционера"

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В Киеве прошла акция протеста против незаконных застроек, в рамках которой состоялось символическое повешение чучела коррупционера.
У Кабмина прошла акция протеста против незаконных застроек
У Кабмина прошла акция протеста против незаконных застроек
kiev.sq.com.ua

В Киеве возле здания Кабинета министров Украины прошла акция протеста против незаконных застроек, в рамках которой состоялось символическое повешение чучела коррупционера. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает издание Status Quo.

Указано, что участники акции требовали увольнения чиновников, причастных к незаконным застройкам.

При этом очевидно с целью привлечения внимания к акции был проведен перфоманс - символическое повешение чучела коррупционера.

У Кабмина прошла акция протеста против незаконных застроек
У Кабмина прошла акция протеста против незаконных застроек
kiev.sq.com.ua
У Кабмина прошла акция протеста против незаконных застроек
У Кабмина прошла акция протеста против незаконных застроек
kiev.sq.com.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине возмущенные жители в знак протеста заблокировали движение городской электрички. Жители Троещины требовали придерживаться графика движения и увеличения количества вагонов.

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Теги: Киев, митинг, коррупция, чучело, акция
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