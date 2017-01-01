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В Николаеве в подъезде дома изнасиловали ребенка - СМИ

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Неизвестный напал на 12-летнюю девочку в подъезде, она госпитализирована. Насильник объявлен в розыск.
Пострадавшая девочка смогла описать насильника, его ищут
Пострадавшая девочка смогла описать насильника, его ищут
zakarpatpost.net

В Николаеве в доме по улице Лазурной, 50-А неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает издание Новости-N со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, неизвестный напал на ребенка в подъезде. По ее описанию, это был парень невысокого роста, в черной куртке и с бородой.

В настоящее время потерпевшая находится в Заводском отделе полиции, с ней проводятся следственные действия.

Все экипажи патрульной полиции сориентированы на розыск насильника.

Напомним, в ночь на 14 июня в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнею девочку. По данным полции, изнасилование произошло после совместного употребления спиртных напитков.

 

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Теги: Николаев, ребенок, педофилия, педофилы, изнасилование, изнасилование детей
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Источник: korrespondent.net

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