В Николаеве в подъезде дома изнасиловали ребенка - СМИ

Неизвестный напал на 12-летнюю девочку в подъезде, она госпитализирована. Насильник объявлен в розыск.

В Николаеве в доме по улице Лазурной, 50-А неизвестный изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает издание Новости-N со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, неизвестный напал на ребенка в подъезде. По ее описанию, это был парень невысокого роста, в черной куртке и с бородой.

В настоящее время потерпевшая находится в Заводском отделе полиции, с ней проводятся следственные действия.

Все экипажи патрульной полиции сориентированы на розыск насильника.

Напомним, в ночь на 14 июня в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнею девочку. По данным полции, изнасилование произошло после совместного употребления спиртных напитков.

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