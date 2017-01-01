Порошенко пообещал улучшить условия для подготовки украинских олимпийцев

Проект бюджета будет изменен таким образом, чтобы условия для подготовки олимпийцев были оптимизированы.

Государство улучшит условия для подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с призерами юношеских Олимпийских игр в Киевской области, передает УНН.

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“Государство тоже должно внести свой вклад и улучшить условия для подготовки украинских олимпийцев. Мы сделаем сейчас определенные изменения в проекте бюджета, который готовится ко второму чтению в Верховной Раде для того, чтобы наши олимпийцы ездили не только за границу, но имели возможность дома делать качественную мирового класса подготовку. Думаю, что у нас это получится “, - отметил Президент.

Глава государства поблагодарил каждого из призеров юношеских Олимпийских игр, которые завоевали 7 золотых медалей, 8 серебряных, 8 бронзовых.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для детей погибших журналистов.