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В Одессе на стадионе Черноморец случился пожар

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На месте находится около семи пожарных расчетов. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.
На стадионе Черноморец случился пожар
На стадионе Черноморец случился пожар
Думская

В Одессе на стадионе Черноморец во вторник, 23 октября, случился пожар. Об этом пишет Думская.

Отмечается, что очевидцы слышали взрывы.

Как сообщили в ГСЧС, в настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет. Горит офисное помещение.

Людей из здания эвакуировали.

Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.

 

 

Ранее в Одессе горело кафе на улице Генуезской.

Накануне в Харьковской области загорелись зерносклады.

 

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Теги: Одесса, видео, фото, Стадион, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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