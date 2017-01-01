На месте находится около семи пожарных расчетов. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.

В Одессе на стадионе Черноморец во вторник, 23 октября, случился пожар. Об этом пишет Думская.

Отмечается, что очевидцы слышали взрывы.

Как сообщили в ГСЧС, в настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет. Горит офисное помещение.

Людей из здания эвакуировали.

Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе на стадионе Черноморец случился пожар

Ранее в Одессе горело кафе на улице Генуезской.

Накануне в Харьковской области загорелись зерносклады.

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