В Одессе на стадионе Черноморец случился пожар
На месте находится около семи пожарных расчетов. Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.
В Одессе на стадионе Черноморец во вторник, 23 октября, случился пожар. Об этом пишет Думская.
Отмечается, что очевидцы слышали взрывы.
Как сообщили в ГСЧС, в настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет. Горит офисное помещение.
Людей из здания эвакуировали.
Огня визуально не видно, но есть сильный запах дыма.
Cмотрите фотогалерею: В Одессе на стадионе Черноморец случился пожар
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