В Украину из РФ пытались провезти труп под видом живого человека - ГПСУ

Российские правоохранители спокойно пропустили машину с покойной пассажиркой.

В пункте пропуска Гоптовка вечером во вторник, 23 октября, родственники попытались перевезти через российско-украинскую границу мертвую женщину, выдавая ее за живую.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

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По его словам, это случилось около 17:30. Въехать в Украину попытался автомобиль Форд российской регистрации. За рулем был российский гражданин, в качестве пассажира – украинский, сын водителя. На заднем сиденье оказался труп женщины в сидячем положении и пристегнутом виде.

Оказалось, что умершая женщина – жена водителя. Он предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное в РФ.

По словам правонарушителей, они хотели перевести покойную под видом живой, чтобы похоронить в Запорожской области.

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Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с Гоптовкой пункте пропуска Нехотеевка, в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и выпустили транспортное средство с территории РФ.

“Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК “Умышленное убийство“, - сообщают в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, в начале сентября на этом пропускном пункте произошла провокация - работу КПП Гоптовка блокировали несколько десятков человек.