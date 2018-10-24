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В Украину из РФ пытались провезти труп под видом живого человека - ГПСУ

Комментариев: 2
Российские правоохранители спокойно пропустили машину с покойной пассажиркой.
Об инциденте рассказал помощник главы Госпогранслужбы
Об инциденте рассказал помощник главы Госпогранслужбы
dpsu.gov.ua

В пункте пропуска Гоптовка вечером во вторник, 23 октября, родственники попытались перевезти через российско-украинскую границу мертвую женщину, выдавая ее за живую.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

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По его словам, это случилось около 17:30. Въехать в Украину попытался автомобиль Форд российской регистрации. За рулем был российский гражданин, в качестве пассажира – украинский, сын водителя. На заднем сиденье оказался труп женщины в сидячем положении и пристегнутом виде.

Оказалось, что умершая женщина – жена водителя. Он предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное в РФ.

По словам правонарушителей, они хотели перевести покойную под видом живой, чтобы похоронить в Запорожской области.

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Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с Гоптовкой пункте пропуска Нехотеевка, в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и выпустили транспортное средство с территории РФ.

“Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК “Умышленное убийство“, - сообщают в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, в начале сентября на этом пропускном пункте произошла провокация - работу КПП Гоптовка блокировали несколько десятков человек.

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Теги: труп, граница, ГПСУ
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Комментариев (2)
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Coюзник    24.10.2018, 10:34
Оценка:  +2
Coюзник
Если есть свидетельство о смерти, то элементарно просто в установленном порядке ... перевезти. Правдо чуть чуть времени ... но это без проблем на свою ж...
fulminate    24.10.2018, 10:28
Оценка:  +2
fulminate
При чем здесь умышленное убийство, если у кента даже свидетельство о смерти на руках? Ну а вообще жесть. Сколько надо было лаптей баяры выхлябять без закуски, чтобы придумать перевозить свою умершую жену и мать таким образом?
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