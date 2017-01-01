Расстрел Майдана: Суд оставил под стражей пятерых экс-"беркутовцев"

Председательствовал судья Сергей Дьячук.

Святошинский районный суд Киева 24 октября принял решение оставить под стражей пятерых бывших сотрудников Беркута, которых подозревают в убийствах людей на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Александре Маринченко, Сергее Тамтуре и Олеге Янишевском. Их подозревают в убийстве 49 активистов евромайдана.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-“беркутовцев“ Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-“беркутовцев“ Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

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Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам “Беркута“ объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

Как сообщалось, в мае 2018 года был задержан один из руководителей разгона Евромайдана.