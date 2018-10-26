У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга – адвокат

Начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА отрицает такой факт.

Врачи диагностировали у фигуранта дела о смертельном ДТП в Харькове Алены Зайцевой заболевание мозга.

Об этом 25 октября заявил журналистам адвокат подозреваемой Евгений Мельниченко, ссылаясь на слова врачей СИЗО, сообщает Укринформ.

Читай также: В Харькове 18-летнего мажора приговорили к трем годам за смертельное ДТП

“Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... У Зайцевой наблюдается повышение давления и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет“, – подчеркнул он.

Возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния, добавил адвокат.

Однако, в этот же день начальник управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Богдан Федак заявил, что 22 октября Зайцеву обследовала комиссия врачей, которая не обнаружила у Зайцевой ни одной патологии.

Читай также: Годовщина ДТП в Харькове: Что нужно знать по “Делу Зайцевой“

Напомним, в результате аварии с участием машин Зайцевой и Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

18 сентября Киевский районный суд Харькова продлил срок содержания под стражей Зайцевой и Дронову до 16 ноября.

Как сообщалось в сентябре, нарколог и важный свидетель в деле Зайцевой уехала в ОРДЛО.