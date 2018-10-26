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У участницы ДТП в Харькове Зайцевой заболевание мозга – адвокат

Комментариев: 2
Начальник управления здравоохранения Харьковской ОГА отрицает такой факт.
Зайцевой якобы тяжело участвовать в судебных заседаниях
Зайцевой якобы тяжело участвовать в судебных заседаниях
057.ua

Врачи диагностировали у фигуранта дела о смертельном ДТП в Харькове Алены Зайцевой заболевание мозга.

Об этом 25 октября заявил журналистам адвокат подозреваемой Евгений Мельниченко, ссылаясь на слова врачей СИЗО, сообщает Укринформ. 

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“Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. У нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... У Зайцевой наблюдается повышение давления и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет“, – подчеркнул он.

Возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния, добавил адвокат.

Однако, в этот же день начальник управления здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Богдан Федак заявил, что 22 октября Зайцеву обследовала комиссия врачей, которая не обнаружила у Зайцевой ни одной патологии.

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Напомним, в результате аварии с участием машин Зайцевой и Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

18 сентября Киевский районный суд Харькова продлил срок содержания под стражей Зайцевой и Дронову до 16 ноября. 

Как сообщалось в сентябре, нарколог и важный свидетель в деле Зайцевой уехала в ОРДЛО.

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Теги: Харьков, суд, скорая помощь, Елена Зайцева, ДТП
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Комментариев (3)
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Курилы-Япония    26.10.2018, 09:40
Оценка:  +5
Курилы-Япония
При любой "власти" не важно что ты натворил, - важно кто твой папа!
Peyot    26.10.2018, 10:00
Оценка:  +2
Peyot
да деньги в судах решают все. по видео видно чт оона летела на красный со скоростью далеко за 100км/ч. что легко посчитать зная расстояние и время за которое она его прошла... но эксперты в школе не учились и не знают как это потому пишут что до 80км ехала)))
Gagarinn    26.10.2018, 09:38
Оценка:  +6
Gagarinn
Может тогда суд вынесет ей гуманное решение- расстрел?
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