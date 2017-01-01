В Харькове 18-летнего мажора приговорили к трем годам за смертельное ДТП

Суд Харькова учел смягчающие обстоятельства.

Московский районный суд Харькова приговорил 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который насмерть сбил подростка на пешеходном переходе, к 3 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на тот же срок.

Об этом сообщает издание NewsRoom.

“Обвиняемый не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, не убедился, что это будет безопасно, и допустил наезд на Виношкина, который от полученных телесных повреждений погиб. Причиной смерти стала травма головы, которая осложнилось кровоизлиянием. Обвиняемый сознательно оставил Виношкина в опасном положении“, - зачитала судья.

Прокуратура может подать апелляцию newsroom.kh.ua

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Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства - в частности, тот факт, что мать погибшего 17-летнего парня приняла денежную компенсацию от семьи Енгибаряна и отказалась от иска.

Прокуратура просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Отметим, что обвинение настаивало на наказании в виде лишения свободы сроком на пять лет. Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что после изучения материалов судебного решения будет подана апелляция.

Напомним, 23 января мать Владимира Веношкина, который погиб в ДТП, заявила, что отказывается от каких-либо денег, предлагаемых семьей виновника. Ранее, 18 января, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для Тиграна Енгибаряна, после чего он раскаялся и заплакал.