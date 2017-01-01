Переключиться на мобильную версию

В Харькове 18-летнего мажора приговорили к трем годам за смертельное ДТП

Комментариев: 0
Суд Харькова учел смягчающие обстоятельства.
Прокуратура требовала 5 лет лишения свободы
Прокуратура требовала 5 лет лишения свободы
newsroom.kh.ua

Московский районный суд Харькова приговорил 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который насмерть сбил подростка на пешеходном переходе, к 3 годам тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на тот же срок.

Об этом сообщает издание NewsRoom.

“Обвиняемый не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, не убедился, что это будет безопасно, и допустил наезд на Виношкина, который от полученных телесных повреждений погиб. Причиной смерти стала травма головы, которая осложнилось кровоизлиянием. Обвиняемый сознательно оставил Виношкина в опасном положении“, - зачитала судья.

Прокуратура может подать апелляцию
Прокуратура может подать апелляцию
newsroom.kh.ua

Читай также: Свидетели рассказали о “гонках“ Зайцевой и нарушении Дронова

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства - в частности, тот факт, что мать погибшего 17-летнего парня приняла денежную компенсацию от семьи Енгибаряна и отказалась от иска.

Прокуратура просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Отметим, что обвинение настаивало на наказании в виде лишения свободы сроком на пять лет. Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что после изучения материалов судебного решения будет подана апелляция.

Напомним, 23 января мать Владимира Веношкина, который погиб в ДТП, заявила, что отказывается от каких-либо денег, предлагаемых семьей виновника. Ранее, 18 января, Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для Тиграна Енгибаряна, после чего он раскаялся и заплакал

Поделись:
Теги: ДТП, Харьков, суд, Енгибарян, мажоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь