Хищение $20 млн из Ощадбанка: Суд арестовал Березкина-младшего

Максим Березкин подозрется в причастности к хищению.

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 5 млн гривен для сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка.

Об этом сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Левый берег.

"Арест и залог 5 млн гривен", - сказал он.

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Решение суд принял 25 октября. В настоящее время САП изучает вопрос обжалования данного решения, поскольку настаивала на аресте с залогом 150 млн грн.

Других подробностей прокурор не сообщил.

Напомним, 24 октября НАБУ задержало 10 человек, подозреваемых в завладении $20 млн государственного "Ощадбанка", в том числе Максима Березкина.

Как сообщалось 25 октября, Ощадбанк прокомментировалдело о хищении $20 млн.