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В аэропорту Борисполь поймали боевика "ДНР"

Комментариев: 2
Сепаратист прилетел из Минска.
Боевик воевал в районе города Снежное
Боевик воевал в районе города Снежное
dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали в аэропорту Борисполь 29-летнего гражданина Украины, который воевал за боевиков на Донбассе. Выяснилось, что он входил в состав террористической организации "ДНР" и выполнял задачи в районе города Снежное.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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В Киев мужчина прилетел из Минска, покинув территорию Украины перед этим через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области. Задержанного передали в руки Национальной полиции.

Задержанного передали в руки Национальной полиции
Задержанного передали в руки Национальной полиции
dpsu.gov.ua

Как сообщалось 25 октября, стало известно, за что в Донецке задержали экс-регионала Богачева.

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Теги: боевик, ДНР, ГПСУ
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Комментариев (2)
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petrovka21    26.10.2018, 15:18
Оценка:  +5
petrovka21
лауреат премии Дарвина
deadwest    26.10.2018, 15:12
Оценка:  0
deadwest
Волки позорные.
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