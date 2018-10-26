В аэропорту Борисполь поймали боевика "ДНР"

Сепаратист прилетел из Минска.

Украинские пограничники задержали в аэропорту Борисполь 29-летнего гражданина Украины, который воевал за боевиков на Донбассе. Выяснилось, что он входил в состав террористической организации "ДНР" и выполнял задачи в районе города Снежное.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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В Киев мужчина прилетел из Минска, покинув территорию Украины перед этим через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области. Задержанного передали в руки Национальной полиции.

Задержанного передали в руки Национальной полиции dpsu.gov.ua

Как сообщалось 25 октября, стало известно, за что в Донецке задержали экс-регионала Богачева.