Объект 490: в Сети показали проект советского "танка XXI века"

Танк разрабатывался в 1980-х на харьковском ОКБ имени Морозова под руководством Евгения Морозова .

В Сети показали советский проект “перспективного танка XXI века“, который разрабатывался в 1980-х годах и получил название Объекта 490.

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Танк разрабатывался под руководством Евгения Морозова, занимавшего тогда должность заместителя главного конструктора харьковского ОКБ имени Морозова, говорится в статье на сайте btvt.info.

Контсрукторы создавали танк с высоким уровнем защиты экипажа, силовой установкой из двух двигателей общей мощностью до 2000 лошадиных сил и четырехгусеничной ходовой частью, которая могла обеспечить движение при повреждении двух гусеничных движителей с противоположных сторон.

Финальный вариант вооружения боевой машины включал в себя 152-миллиметровую пушки с полностью автоматизированным боекомплектом из 32 унитарных выстрелов. Дополнительное вооружение включало в себя два двухствольных пулемета по обеим сторонам кормовой части, а также 30-миллиметровый автоматический гранатомет на задней башне.

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Танк был условно расчленена на пять изолированных отсеков. Машина была условно расчленена на пять изолированных отсеков. В первом размещалось топливо, во втором - силовая установка, в третьем - основное вооружение, в четвертом - автомат заряжания, в последнем - экипаж.

Стоит отметить, что отсек для экипажа, согласно проекту, должен был быть оборудован санузлом, системами отопления и кондиционирования, а также мини-кухней.

Реализовать проект конструкторы так и не смогли.

Напомним, в начале октября экипаж американского танка Abrams в интервью назвал главные недостатки российского танка Т-14 Армата. Танкисты отметили особенность автоматической перезарядки главного орудия.