Наезд в Кривом Роге: известны подробности

Водителю гоночного автомобиля, который совершил наезд, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту наезда автомобиля на людей во время "гонок на выживание" в Кривом Роге. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария случилась в 13:00.

"59-летний водитель гоночного автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы трассы и наехал на зрителей", - сообщили в ведомстве.

В результате наезда пострадали четыре человека. Одна из пострадавших - 10-летняя девочка. Она находится в реанимационном отделении больницы с тяжелыми травмами головы и тела. Также известно, что 5-летний мальчик получил травмы средней тяжести. Кроме этого, 53-летняя женщина доставлена в травматологию с закрытым переломом таза. Также пострадал мужчина, у него легкие травмы, от госпитализации он отказался.

Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Ранее в Ровно гонщик совершил наезд на старшего лейтенанта полиции.

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