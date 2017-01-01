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Супрун назвала средство от болей в спине, стресса и плохого сна

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Занятия йогой помогают в борьбе со стрессом и в решении множества проблем со здоровьем, говорит глава Минздрава.
Супрун рекомендует заниматься йогой
Супрун рекомендует заниматься йогой
Уляна Супрун / Facebook

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала о пользе йоги. 
 
По ее словам, йога является эффективным средством борьбы с болью в спине, помогает оставаться подвижными людям даже с хронической болью. Это прекрасный вариант физической активности, который помогает держать тело и разум в тонусе. 
 
Йога имеет множество направлений и школ, которые включают изучение техник дыхания, медитации и различных динамических и статических позиций, позволяющих влиять на множество мышечных групп, отметила Супрун. "Такая активность имеет много преимуществ для психического здоровья", – написала глава Минздрава.
 
По словам Супрун, йога также помогает бороться с хандрой – благодаря уменьшению гормона стресса кортизола. Кроме того, вследствие занятий йогой улучшается качество сна, укрепляется сердечно-сосудистая система. Регулярные упражнения мотивируют следить за сбалансированностью питания, улучшают баланс и координацию.

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Теги: здоровье, Минздрав, йога, советы, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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