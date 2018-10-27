Все пострадавшие ехали в автомобиле Chevrolet. Водитель Mustang от медицинской помощи отказался.

В Днепре на пересечении улиц Криворожской и Киевской столкнулись автомобили Mustang и Chevrolet. В аварии пострадали пять человек, сообщил Информатор вечером в субботу, 27 октября.

Аавтомобиль Chevrolet съезжал с моста на улице Криворожской, в сторону Днепра, а Mustang поворачивал с Киевской на Криворожскую. Пятеро пассажиров автомобиля Chevrolet получили травмы разной степени тяжести, – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в больницы №№2 и 16. Водитель Mustang от медицинской помощи отказался.

Полицейские оградили место аварии до приезда следователя по ДТП. Проезд транспорта на этом участке дороге был затруднен.

Cмотрите фотогалерею: В ДТП на выезде из Днепра пострадали пять человек

Накануне стало известно, что два человека погибли в лобовом столкновении на Закарпатье. Микроавтобус Renault Trafic выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Ранее под Хмельницким грузовик столкнулся с легковушкой Volkswagen. Тогда пострадали пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet