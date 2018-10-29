Если Украина вступит в НАТО: РФ грозит "оборонительными эшелонами" на границе

В МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена строить оборонительный пояс близ Сочи.

В РФ уверены, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО thebarentsobserver.com

В Случае вступления Украины и Грузии в НАТО, Россия будет возводить на границе оборонительные сооружения. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, такое пополнение в НАТО для РФ будет означать экономические и военные проблемы, потому Россия будет “вынуждена“ строить оборонительный пояс близ Сочи.

Келин также отметил, что на сооружения придется тратить колоссальные ресурсы. “Придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны... И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины“, - добавил он.

Представитель МИД РФ уточнил, что “сейчас ситуация не диктует“ того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.

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“Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться“, - сказал Келин.

Напомним, в конце сентября генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Организации Североатлантического договора не нужно “разрешение“ Российской Федерации на будущее вступление Украины в НАТО.