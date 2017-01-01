Дефицит госбюджета составил семь миллиардов

В период с января по сентябрь дефицит общего фонда госбюджета составил семь миллиардов, в то время, как бюджет спецфонда перевыполнен на четыре миллиарда.

В первые девять месяцев 2018 года дефицит государственного бюджета Украины составил 7,3 млрд грн. Об этом в понедельник, 29 октября сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на данные Госказначейства.

За указанный период дефицит общего фонда за указанный период составил 11,3 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с профицитом 4 млрд грн.

Заимствования за девять месяцев текущего года составили 141,1 млрд грн при запланированных 226,4 мрд грн, погашения - 152,6 млрд грн при плане - 175,7 млрд грн.

Поступления от приватизации составили 77,3 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.

Сводный бюджет Украины за девять месяцев 2018 года выполнен с профицитом 14,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 45 млрд грн.

Местные бюджеты за девять месяцев сведены с профицитом 21,8 млрд грн, указывает ГКСУ.

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Ранее сообщалось, что за девять месяцев доходы бюджета выросли на 89 миллиардов.

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