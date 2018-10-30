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Нафтогаз опубликовал цены на газ для украинцев - прейскурант

Комментариев: 4
Повышение основано на постановлении Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 №867.
Известны итоговые ценовые предложения по газу
Известны итоговые ценовые предложения по газу
УНИАН

НАК Нафтогаз Украины повысил стоимость газа для населения. Новые цены вступят в силу с 1 ноября 2018 года и будут действовать по 30 апреля 2019 года (включительно).

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Об этом сообщается на сайте Нафтогаза

В соответствии с изменениями, 1 000 куб м газа для среднестатистического украинца будет стоить  7482,61 грн с учетом НДС. 

 

 

В вышеуказанную цену не входят поставка газа, его дистрибуция и НДС на эти операции. Итоговая цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 грн. 

Напомним, 19 октября Кабмин повысил цену на газ. 

Регулирование цен на газ для населения является стратегически важным объектом переговоров Украины с МВФ. 

Ранее сообщалось, в Украине облгазы задолжали государственному Нафтогазу около двух миллиардов долларов.

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Теги: Нафтогаз, Украина, потребители, газ, цена
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Комментариев (4)
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Hercules    30.10.2018, 19:33
Оценка:  -2
Hercules
В РФ газ в 4-ре раза дешевле получается...
Letohradek    30.10.2018, 19:40
Оценка:  0
Letohradek
А в США, в 4 раза дешевле чем на расии. И шо с этого? В чем смысл комментария?
fargjon    30.10.2018, 19:29
Оценка:  0
fargjon
Чтоб все руководство навтогаза коростой покрылось и дети ихние раком заболели!
Нафтогаз это позор Украины. Нафтогаз это то как ненужно управлять компанией это самый худший пример ведения бизнеса. Идёт все ктому что всех руководителей и владельцев в будущем будут убивать и калечить
Alexgr    30.10.2018, 19:10
Оценка:  -1
Alexgr
Ура! Чергова перемога!
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