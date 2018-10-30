Нафтогаз опубликовал цены на газ для украинцев - прейскурант

Повышение основано на постановлении Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 №867.

НАК Нафтогаз Украины повысил стоимость газа для населения. Новые цены вступят в силу с 1 ноября 2018 года и будут действовать по 30 апреля 2019 года (включительно).

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Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.

В соответствии с изменениями, 1 000 куб м газа для среднестатистического украинца будет стоить 7482,61 грн с учетом НДС.

В вышеуказанную цену не входят поставка газа, его дистрибуция и НДС на эти операции. Итоговая цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 грн.

Напомним, 19 октября Кабмин повысил цену на газ.

Регулирование цен на газ для населения является стратегически важным объектом переговоров Украины с МВФ.

Ранее сообщалось, в Украине облгазы задолжали государственному Нафтогазу около двух миллиардов долларов.