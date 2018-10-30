Нафтогаз опубликовал цены на газ для украинцев - прейскурант
НАК Нафтогаз Украины повысил стоимость газа для населения. Новые цены вступят в силу с 1 ноября 2018 года и будут действовать по 30 апреля 2019 года (включительно).
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Об этом сообщается на сайте Нафтогаза.
В соответствии с изменениями, 1 000 куб м газа для среднестатистического украинца будет стоить 7482,61 грн с учетом НДС.
В вышеуказанную цену не входят поставка газа, его дистрибуция и НДС на эти операции. Итоговая цена газа для населения составляет 8548,92 грн, для предприятий теплокоммунэнерго – 8361,85 грн.
Напомним, 19 октября Кабмин повысил цену на газ.
Регулирование цен на газ для населения является стратегически важным объектом переговоров Украины с МВФ.
Ранее сообщалось, в Украине облгазы задолжали государственному Нафтогазу около двух миллиардов долларов.
Нафтогаз это позор Украины. Нафтогаз это то как ненужно управлять компанией это самый худший пример ведения бизнеса. Идёт все ктому что всех руководителей и владельцев в будущем будут убивать и калечить