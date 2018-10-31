Европейский суд может признать, что Россия взяла под контроль Крым еще до аннексии

Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще до 27 марта 2014 года.

Страсбургским судом по правам человека будет определена точная дата, с момента которой Российская Федерация начала контролировать Крым и взяла под свою ответственность все нарушения прав крымчан.

Об этом рассказала судья Анна Юдковская в интервью для Европейской правды.

По ее мнению, в этой жалобе идет речь об очень серьезных обвинениях в адрес России.

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“Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудования и материалы, и куча другого“, - рассказывает Юдковская.

Также, Украина обвиняет Россию в преследовании этнических меньшинств, включая закрытие Меджлиса.

Совет Европы считает Крым украинским, однако вину за нарушение прав крымчан должна признать Россия, поэтому ЕСПЧ будет устанавливать, когда Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму. Со слов судьи, Украина заявляет, что Крым был под контролем РФ еще в феврале 2014 года.

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“Также в этой жалобе - эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии“, - комментирует Юдковская. “Ключевой вопрос - контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 27 марта 2014 года“, - заявила судья.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему Крым не стал украинским в 1918 году.