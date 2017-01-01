Россия не сможет атаковать ЕС "даже гипотетически" - адмирал США

Командующий ВМС США Джеймс Фогго заявил, что знает расположение всех российских субмарин в Средиземном море.

Военные Организации Североатлантического договора “в любой момент“ могут сказать, где находятся российские подводные лодки в Черном и Средиземном морях. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, пишет Укринформ.

Фогго отметил, что РФ увеличила количество подлодок в Черном и Средиземном морях на шесть единиц. При этом Фогго убежден, что россияне “даже гипотетически“ не смогут нанести ракетный удар по городам ЕС.

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“Это огромный рост. И они несут ракеты Калибр, которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы“, - пояснил адмирал.

Напомним, ранее Россия привела в боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил. Эти действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.