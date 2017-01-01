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Россия не сможет атаковать ЕС "даже гипотетически" - адмирал США

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Командующий ВМС США Джеймс Фогго заявил, что знает расположение всех российских субмарин в Средиземном море.
Россия увеличила количество подводных лодок класса Кило
Россия увеличила количество подводных лодок класса Кило
EPA\UPG

Военные Организации Североатлантического договора “в любой момент“ могут сказать, где находятся российские подводные лодки  в Черном и Средиземном морях. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, пишет Укринформ.

Фогго отметил, что РФ увеличила количество подлодок в Черном и Средиземном морях на шесть единиц. При этом Фогго убежден, что россияне “даже гипотетически“ не смогут нанести ракетный удар по городам ЕС.

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“Это огромный рост. И они несут ракеты Калибр, которыми я очень заинтересован. Это мощные системы вооружения, и с места, где действуют россияне, они способны попасть в любую столицу в Европе. Считаю ли я, что они это сделают? Нет, не считаю, потому что союзники по НАТО действуют с позиций силы“, - пояснил адмирал.

Напомним, ранее Россия привела в боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил. Эти действия связаны с возможным ракетным ударом США по Сирии.

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Теги: США, Россия, Средиземное море, подлодка, адмирал
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