Сменить паспорт-книжечку на ID-карту теперь может любой украинец

Ранее ID-карту выдавали только в случае потери паспорта-книжки, при смене фамилии и подросткам, которым исполнилось 14 лет.

Паспорта в форме карточки в Украине начали выдавать в январе 2016 года facebook.com/dmsu.gov.ua

В Украине с 1 ноября правительство разрешило всем желающим гражданам заменять свои внутренние паспорта на ID-карты.

Соответствующие изменения Кабинет министров Украины ввел 3 октября этого года.

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Введение паспорта в форме ID-карты в Украине началось в январе 2016 года, и до 1 ноября такие паспорта выдавались только в случае обмена паспорта взамен утраченного или похищенного, при смене фамилии, а также детям, которые достигли 14-летнего возраста и оформляли паспорт впервые. Также ID-карту выдавали тем, кому исполнилось 25 или 45 лет (возраст, когда в паспорт-книжечку вклеивается новое фото). Обменять паспорт-книжечку на ID-карту по желанию до 1 ноября было невозможно.

Напомним, оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки осуществляют все территориальные подразделения Государственной миграционной службы и центры предоставления административных услуг (ЦПАП), которые имеют соответствующее оборудование и материально-технические ресурсы. Первый паспорт-карта оформляется по зарегистрированному месту жительства.

Бесплатно ID-карту может получить только гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет. В других случаях за такой документ придется заплатить 279 грн.

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Документ имеет вид пластиковой карты с чипом, на котором хранятся биометрические данные владельца, в частности, цифровая фотография и подпись. Он содержит такие же данные, как и обычный паспорт-книжечка.

Также добавим, что детям в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 4 года, а людям, которым исполнилось 18 лет, паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 10 лет.

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