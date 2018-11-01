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Сменить паспорт-книжечку на ID-карту теперь может любой украинец

Комментариев: 10
Ранее ID-карту выдавали только в случае потери паспорта-книжки, при смене фамилии и подросткам, которым исполнилось 14 лет.
Паспорта в форме карточки в Украине начали выдавать в январе 2016 года
Паспорта в форме карточки в Украине начали выдавать в январе 2016 года
facebook.com/dmsu.gov.ua

В Украине с 1 ноября правительство разрешило всем желающим гражданам заменять свои внутренние паспорта на ID-карты.

Соответствующие изменения Кабинет министров Украины ввел 3 октября этого года.

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Введение паспорта в форме ID-карты в Украине началось в январе 2016 года, и до 1 ноября такие паспорта выдавались только в случае обмена паспорта взамен утраченного или похищенного, при смене фамилии, а также детям, которые достигли 14-летнего возраста и оформляли паспорт впервые. Также ID-карту выдавали тем, кому исполнилось 25 или 45 лет (возраст, когда в паспорт-книжечку вклеивается новое фото). Обменять паспорт-книжечку на ID-карту по желанию до 1 ноября было невозможно.

Напомним, оформление паспорта гражданина Украины в форме карточки осуществляют все территориальные подразделения Государственной миграционной службы и центры предоставления административных услуг (ЦПАП), которые имеют соответствующее оборудование и материально-технические ресурсы. Первый паспорт-карта оформляется по зарегистрированному месту жительства.

Бесплатно ID-карту может получить только гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет. В других случаях за такой документ придется заплатить 279 грн.

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Документ имеет вид пластиковой карты с чипом, на котором хранятся биометрические данные владельца, в частности, цифровая фотография и подпись. Он содержит такие же данные, как и обычный паспорт-книжечка.

Также добавим, что детям в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 4 года, а людям, которым исполнилось 18 лет, паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия 10 лет.

Как сообщалось 30 октября, Климкин пояснил условия для двойного гражданства.

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Теги: паспорт, ID-карта
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Комментариев (10)
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ВосставшийИзБана    01.11.2018, 12:42
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Как бирка для скота.
Woodbrother    01.11.2018, 13:03
Оценка:  0
Woodbrother
Скоту вешают на ухо. Чем вам паспорт не угодил ? По моему он вполне технологичен.
ВосставшийИзБана    01.11.2018, 13:11
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Так и я о том же. Скоту на уши вешают бирки для технологичности. Но вот только скоту не суждено стать ни мясником, ни директором ни даже пастухом. Его участь быть съеденным. А не угодил тем, что должна быть книжечка, с которой все написано. А чип только дублирует информацию. Причем первична
ВосставшийИзБана    01.11.2018, 13:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
информация в книжечке. Так чтобы человек без всяких устройств мог ее прочитать. А если в чипе информация иная - она считается неверной. Тогда человек главный. А в предложенном нам варианте главный чип, который мы прочитать не можем. Т.е. у нас не паспорт - атрибут человека, а человек - атрибут
ВосставшийИзБана    01.11.2018, 13:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
паспорта.
Media-sapiens    01.11.2018, 13:25
Оценка:  +1
Media-sapiens
Чип читается по NFC общедоступной софтиной.
Woodbrother    01.11.2018, 13:29
Оценка:  0
Woodbrother
ВосставшийИзБана -21 век на дворе. Пора идти в ногу со временем.
Media-sapiens    01.11.2018, 13:14
Оценка:  0
Media-sapiens
Как права компактный, практичный.
Матрица и без него всех имеет...
Пальчики разве что теперь добавляются...
Говорят что износу не особо хорошо противостоит... Но чехол подобрать в разы легче.
ВосставшийИзБана    01.11.2018, 13:16
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Моему бумажному паспорту 19 лет и он как новенький. А эту карточку нужно будет через год уже третью делать. А это не только деньги, но и время.
Media-sapiens    01.11.2018, 13:31
Оценка:  +1
Media-sapiens
Ну зачем уже так толсто негативить тупо ради негатива?
Получил я себе загран книжечкой, причем и старую краснокожую оставив...
О чем этот бред про третью за год - вообще непонятно...
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