Украина накопила рекордное количество газа

Наибольшее за последние четыре года количество газа обеспечивает стабильное прохождения отопительного сезона, заявили в Нафтогазе.

Количество газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) достигли 17,1 млрд кубометров газа. Это рекордный за четыре года показатель, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

"Сейчас в ПХГ 17,1 млрд куб газа - это рекордный показатель за последние четыре года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине прошлый отопительный сезон начинался с 16,8 млрд кубометров газа. По окончании прошлого отопительного сезона в газовых хранилищах осталось 7,5 млрд куб м (по состоянию на 15 апреля 2018).

В Нафтогазе также напомнили, что во второй половине октября запасы газа в ПХГ увеличились на 2,3%, или на 390,87 куб. м.

"Таким образом, Украина пока имеет в ПХГ объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода", - заключили в компании.

Напомним, накануне сообщалось, что Украина на четверть сократила импорт газа.

А несколькими днями ранее стало известно, что Украина снизила закачку газа в подземные хранилища.

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