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Санкции РФ. В БПП объяснили отсутствие Порошенко

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В соответствии с международной практикой глав государств и правительств не включают в санкционные списки.
В БПП рассказали, почему Петр Порошенко не попал в санкционный список РФ
В БПП рассказали, почему Петр Порошенко не попал в санкционный список РФ

Председатель фракции партии Блок Петра Порошенко Артур Герасимов прокомментировал санкционный список Кремля и отметил, что президенту РФ Владимиру Путину было бы невыгодно распространять санкции на президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба БПП.

Герасимов подчеркнул, что в списке присутствует почти вся команда президента Украины: члены Администрации президента, дипломаты, главы парламентских делегаций в европейских институтах.

"Очень много вопросов задают, почему там нет фамилии президента Украины, но, как вы знаете, в соответствии с международной практикой глав государств и правительств не включают в санкционные списки. Если бы Россия это сделала, то это был бы выстрел себе в ногу - они открыли бы путь для включения Владимира Путина в списки лиц, к которым применены международные санкции", - отметил он.

Герасимов добавил, что введение санкций Россией - это предвыборная технология для влияния на результаты выборов в Украине. "Санкционный список, который составили в Кремле в отношении украинских политиков, является операцией прикрытия пророссийских кандидатов перед выборами", - добавил он.

Он отметил, что в санкционном списке есть и очень много достойных людей, для которых это признание их заслуг перед Украиной.

Ранее невключение Порошенко в санкционный список прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - сказал он.

Как сообщалось, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Сам Порошенко и принадлежащие ему компании под санкции не попали.

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Теги: Порошенко, список, Блок Петра Порошенко, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zennon    02.11.2018, 03:43
Оценка:  0
zennon
не правда , против Милошевича, Хусейна , Каддафи были санкции , тут причины другие
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