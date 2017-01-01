В Ирпене школьница выпала из маршрутки
Пострадавшую забрала карета скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
В Ирпене Киевской области из салона маршрутки на ходу выпала школьница. Инцидент произошел на маршруте №7.
Об этом сообщает местное издание Заря Приирпенья в пятницу, 2 ноября.
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"В салоне на ходу открылась дверь, в результате чего выпала на дорогу пассажирка - 10-классница Ирпенской школы", – сообщает СМИ.
Девушку госпитализировали на карете скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
Ранее в Киеве из маршрутки вытолкали пассажира, который потом умер от удара.
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