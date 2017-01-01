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В Ирпене школьница выпала из маршрутки

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Пострадавшую забрала карета скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
У маршрутки на ходу открылась дверь
У маршрутки на ходу открылась дверь
zora-irpin.infо

В Ирпене Киевской области из салона маршрутки на ходу выпала школьница. Инцидент произошел на маршруте №7.

Об этом сообщает местное издание Заря Приирпенья в пятницу, 2 ноября.

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"В салоне на ходу открылась дверь, в результате чего выпала на дорогу пассажирка - 10-классница Ирпенской школы", – сообщает СМИ.

Девушку госпитализировали на карете скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Ранее в Киеве из маршрутки вытолкали пассажира, который потом умер от удара.

 

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Теги: Киевская область, школьники, Ирпень, маршрутка
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