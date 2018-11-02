Пушилин сделал "вице-премьером ДНР" бывшую бухгалтершу
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Главарь боевиков псеврореспублики “ДНР“ Денис Пушилин назначил “исполняющим обязанности вице-премьера“ Татьяну Переверзеву, которая ранее играла роль “заместителя министра финансов“, хотя в действительности является заурядным бухгалтером.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
Переверзева родом из Донецка. К началу войны на Донбассе работала бухгалтером, была директором и основателем аудиторской фирмы Апогей.
Как сотрудница псевдоадминистрации в июле 2016 была занесена в базу Миротворца. Стоит отметить, что центр Миротворец - неправительственная организация, занимающаяся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Как сообщалось, в мае бывший “министр культуры“ самопровозглашенной ДНР Наталья Воронина направлена в центр временного содержания нелегальных мигрантов в городе Гулькевичи Краснодарского края РФ.
А к концу августа в ходе спецоперации контразведки СБУ в Украину с территории так называемой ДНР доставили “экс-министра культуры ДНР“ Юрия Лекстутеса.