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УПЦ МП: Филарет и Макарий не смогут претендовать на главу новой церкви

Комментариев: 1
Настоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария могут не допустить к выборам главы новой украинской церкви.
Макария и Филарета могут не допустить к выборам главы автокефальной церкви
Макария и Филарета могут не допустить к выборам главы автокефальной церкви
politolog.net

Главы УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий (Малетич) "не смогут" участвовать в выборах на высший пост "в создаваемой усилиями Константинопольского патриархата" новой украинской церкви. Об этом в субботу, 3 ноября, заявил управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Антоний, сообщает ТАСС.

"Есть информация о письме с Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха - ред.), направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий", - заявил митрополит в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Напомним, что 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине.
 

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Теги: церковь, Выборы, УПЦ МП, УПЦ КП, православная церковь, московский патриархат, УПЦ, Собор, Филарет Денисенко, Филарет, Константинополь, вселенский патриарх, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
сергей11    03.11.2018, 23:17
Оценка:  +2
сергей11
И тут гундяевское рыло.. Ну не ваше это дело!
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