В Харьковской области школьники на перемене жестоко избили девочку

Школьники напали на девочку прямо на перемене.

В Харьковской области, с.Бердянка Зачепиловского района, группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.

Читай также: Рада намерена ужесточить штрафы за буллинг

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook.

“Со слов пострадавшей девушки, на перерыве она была избита пятью учениками из той же школы. После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб области правого тазобедренного сустава“, - говорится в сообщении.

Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.

Напомним, в Закарпатской области в с.Великие Комяты незвестный подбросил несовершеннолетней в чашку с кофе таблетку виа-гры.

Ранее, в Запорожье школьница прыгнула с моста на глазах у мужчины. Вероятно, причиной самоубийства восьмиклассницы стал буллинг в школе.