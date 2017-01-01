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В Харьковской области школьники на перемене жестоко избили девочку

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Школьники напали на девочку прямо на перемене.
Девочку госпитализировали в районную больницу
Девочку госпитализировали в районную больницу
Getty Images

В Харьковской области, с.Бердянка Зачепиловского района, группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.

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Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на странице в Facebook. 

“Со слов пострадавшей девушки, на перерыве она была избита пятью учениками из той же школы. После осмотра установлен предварительный диагноз: ушиб области правого тазобедренного сустава“, - говорится в сообщении. 

Пострадавшая госпитализирована в Зачепиловскую центральную районную больницу.

Напомним, в Закарпатской области в с.Великие Комяты незвестный подбросил несовершеннолетней в чашку с кофе таблетку виа-гры.

Ранее, в Запорожье школьница прыгнула с моста на глазах у мужчины. Вероятно, причиной самоубийства восьмиклассницы стал буллинг в школе.

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Теги: буллинг, Харьков, школа, больница, девочка
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