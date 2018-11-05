В Харькове устроили самосуд над вором
Харьковские активисты поймали подозреваемого в краже мужчину.
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Жители Харькова устроили самосуд над подозреваемым в воровстве мужчиной, примотав его к столбу скотчем и приложив соответствующую табличку.
Фото самосуда размещено на странице сообщества Харьков 1654 в Facebook.
Известно, что мужчину поймали активисты сразу же после того, как его отпустили из райотдела полиции.
“Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению приходит конец“, - подписали публикацию в соцсети.
Как сообщалось, в августе в Запорожье отдыхающие на пляже устроили самосуд над вором.
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А! Чтобы активисты были довольны, нужно скорый, но справедливый суд размещать прямо в стенах подразделений полиции! А ещё лучше - объединить Суд и полицию в одно ведомство! А судей Дреддов набрать из активистов!