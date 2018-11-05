В Харькове устроили самосуд над вором

Харьковские активисты поймали подозреваемого в краже мужчину.

Как утверждают активисты, полицейские уже неоднократно отпускали этого преступника facebook.com/kharkiv1654

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Жители Харькова устроили самосуд над подозреваемым в воровстве мужчиной, примотав его к столбу скотчем и приложив соответствующую табличку.

Фото самосуда размещено на странице сообщества Харьков 1654 в Facebook.

Известно, что мужчину поймали активисты сразу же после того, как его отпустили из райотдела полиции.

“Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению приходит конец“, - подписали публикацию в соцсети.

Как сообщалось, в августе в Запорожье отдыхающие на пляже устроили самосуд над вором.