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В Харькове устроили самосуд над вором

Комментариев: 4
Харьковские активисты поймали подозреваемого в краже мужчину.
Как утверждают активисты, полицейские уже неоднократно отпускали этого преступника
Как утверждают активисты, полицейские уже неоднократно отпускали этого преступника
facebook.com/kharkiv1654

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Жители Харькова устроили самосуд над подозреваемым в воровстве мужчиной, примотав его к столбу скотчем и приложив соответствующую табличку.

Фото самосуда размещено на странице сообщества Харьков 1654 в Facebook.

Известно, что мужчину поймали активисты сразу же после того, как его отпустили из райотдела полиции.

“Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению приходит конец“, - подписали публикацию в соцсети.

Как сообщалось, в августе в Запорожье отдыхающие на пляже устроили самосуд над вором.

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Теги: Харьков, воры, кража, фото, полиция, активисты, самосуд
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Комментариев (5)
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Простакк    05.11.2018, 13:59
Оценка:  -1
Простакк
А зачем привязывать?Отходили бы его ногами до инвалидности,а затем бы друг на друга спихивали вину...
СтальнаяКрыса    05.11.2018, 14:20
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
И наказали бы всех. А тут вор наказан морально, кроме того многие узнали что он вор и увидев его будут остерегаться.
Vasya_iz_Ivanovo    05.11.2018, 14:30
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
До инвалидности? Ага, и обществу пришлось бы его содержать пожизненно! (выплата пенсии)
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2018, 13:44
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Так его под подписку отпустили, до суда. Мелкая кража не предусматривает арест.
А! Чтобы активисты были довольны, нужно скорый, но справедливый суд размещать прямо в стенах подразделений полиции! А ещё лучше - объединить Суд и полицию в одно ведомство! А судей Дреддов набрать из активистов!
VinsBad    05.11.2018, 13:38
Оценка:  +3
VinsBad
С нашей системой правосудия, думаю, что не за горами то время, когда подобные наказания станут систематическими и постоянными!
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