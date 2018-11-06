Жертва обнищания страны: Мужчина совершил самосожжение под Одессой

В последнее время мужчина часто жаловался жене на тяжелое материальное положение семьи.

Возле тела погибшего нашли канистру с бензином и спички

В дежурную часть отделения полиции города Болград обратилась жена умершего, обнаружила его тело на огороде возле дома.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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“По словам женщины, в последнее время мужчина часто жаловался на тяжелое материальное положение семьи. Этим утром он вышел во двор и долго не возвращался. Жена решила выяснить причину отсутствия мужа и нашла его мертвым“, - говорится в сообщении.

Рядом с телом погибшего сотрудники полиции обнаружили канистру с бензином и спички. Предварительная причина смерти мужчины - самоубийство.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина смерти потерпевшего будет установлена после получения результатов экспертизы. Сейчас продолжается следствие, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщалось, в июле возле Минобороны военный-доброволец устроил самосожжение.