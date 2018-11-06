В Минюсте рассказали, во сколько Украине обходится один заключенный

Бюджетные расходы на содержание одного заключенного в Украине варьируются от 37 до 53 тысяч гривен, в зависимости от исправительного учреждения.

В Украине бюджетные расходы на содержание одного заключенного составляют до 53 тысяч гривен, но суммы расходов варьируются в зависимости от конкретного исправительного учреждения. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, сообщает Сегодня.

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“Если мы будем считать в целом - это будет одна цифра, примерно 37 тыс. грн в год. Если мы будем считать конкретное учреждение, а у нас были такие учреждения, где 30-35 заключенных и 130 человек персонала, то будет ли эта цифра одинаковой с теми, сколько тратится на содержание в других колониях, которые заполнены на 80%?“ - отметил он.

По его словам, во всем мире учитывается еще и амортизация тех зданий, в которых содержатся заключенные.

“А у нас, если некоторые здания были построены в 17 веке, то какая амортизация? Они самортизировались еще при Австро-Венгерской империи. В прошлом году я был на Международном конгрессе пенитенциариев в Лондоне и там взял нидерландский буклетик по статистике. Они считают среднюю стоимость содержания одного места в день. И есть разная статистика в зависимости от специфики: это учреждение общего режима, психиатрический центр или ювенальное учреждение. Мы также должны дойти до такой статистики, но у нас пока не существует даже единого реестра осужденных“, - рассказал заместитель главы Минюста.

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Чернышев также напомнил, что в прошлом году Минюст поставил этот вопрос перед правительством и получил решение правительства для создания единого реестра осужденных.

“На сегодня это как средняя температура по палате - 37-53 тысяч в год тратится на содержание одного заключенного“, - резюмировал он.

Ранее, Чернышев рассказал, что по информации на 2017 год в Украине числится 182 пенитенциарных учреждения, в которые входят тюрьмы и СИЗО.