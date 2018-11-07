Порошенко ввел уголовную ответственность за незаконное пересечение границы
Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
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Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ). В частности, речь идет о попадании на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
Если нарушение было совершено повторно или группой лиц, ответственность усиливается - лишение свободы от трех до пяти лет.
Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия - лишение свободы до восьми лет.
Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада поддержала законопроект 241 голосом.
разве недостаточно существующих статей за контрабас оружия, взрывчатых веществ и т.д. и т.п.???
может оно просто хочет обеспечить возможность тормозить людей на выезде/въезде по поводу и без?