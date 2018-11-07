Порошенко ввел уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Законопроект, который подписал президент, в частности, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства.

Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ). В частности, речь идет о попадании на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Если нарушение было совершено повторно или группой лиц, ответственность усиливается - лишение свободы от трех до пяти лет.

Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия - лишение свободы до восьми лет.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада поддержала законопроект 241 голосом.