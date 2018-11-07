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Порошенко ввел уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Комментариев: 1
Законопроект, который подписал президент, в частности, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства.
Президент подписал соответствующий закон
Президент подписал соответствующий закон
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ). В частности, речь идет о попадании на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Если нарушение было совершено повторно или группой лиц, ответственность усиливается - лишение свободы от трех до пяти лет.

Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия - лишение свободы до восьми лет.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада поддержала законопроект 241 голосом.

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Теги: Украина-Россия, граница, закон, законопроект, Порошенко, наказание, въезд и выезд из Украины, Российско-украинская граница, Петр Порошенко, Уголовная ответственность
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Комментариев (1)
Media-sapiens    07.11.2018, 14:09
Оценка:  -1
Media-sapiens
один вопрос: КАК будет устанавливаться, а главное - доказываться цель причинения вреда???
разве недостаточно существующих статей за контрабас оружия, взрывчатых веществ и т.д. и т.п.???
может оно просто хочет обеспечить возможность тормозить людей на выезде/въезде по поводу и без?
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