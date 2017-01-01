Во Львове в маршрутке умерла женщина

Львовянка скончалась в маршрутке №131, курсирующий по маршруту Рясное-Русское – King Cross Leopolis.

Во Львове в пригородной маршрутке умерла 60-летняя женщина. Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на региональное управление Нацполиции в среду, 7 ноября.

"Женщина умерла в маршрутке №131, курсирующий по маршруту Рясное-Русское – King Cross Leopolis. Женщине внезапно стало плохо в маршрутке и она скончалась до приезда медиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители, выяснили, что умершей является львовянка. Ее тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Киеве произошел конфликт в салоне маршрутки, который закончился смертью одного из пассажиров. Мужчину вытолкали из салона, он ударился головой об асфальт. После этого маршрутка уехала, а на место происшествия вызвали медиков. Потерпевший скончался по дороге в больницу.

Также сообщалось, что в Ровно водители маршрутных автобусов устроили драку на глазах у своих пассажиров.

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