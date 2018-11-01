Верховный суд: У матери нет безусловного права на ребенка старше 10 лет

В Украине изменили практику определения места проживания ребенка.

Ребенок может быть заслушан в ходе любого судебного или админразбирательства depositphotos.com

Верховный суд Украины изменил практику определения в судебном порядке места проживания ребенка. Теперь у матери нет безусловного права на проживание с ней детей, отмечается, что таким образом будут учитывать интересы ребенка.

Об этом сообщает Юрлига.

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Судьи пришли к выводу, что законодательство Украины не содержит норм, которые бы наделяли кого-либо из родителей приоритетным правом на проживание с ребенком.

Большая Палата Верховного Суда основывается на решение ЕСПЧ и Декларации прав ребенка (не является международным договоромпри определении местожительства ребенка. Внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка в силу требований статьи 3 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.

В соответствии со статьей 6 Европейской конвенции об обеспечении прав детей судебный орган должен предоставить возможность ребенку высказать свое мнение и уделяет ему надлежащее внимание: ребенок может быть заслушан в ходе любого судебного или административного разбирательства, которое касается непосредственно его.

Таким образом, ребенок, достигший 10 лет, имеет право не только быть выслушанным и услышанным, но и право активно участвовать в решении своей судьбы, в частности, в определении местожительства. Лишь в случае совпадения воли трех участников переговорного процесса - матери, отца, ребенка можно достичь мира и согласия.

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Учитывая отмеченное, Высший суд оставил в силе решения низших судов, которые, оставив ребенка с отцом, исходили из интересов самого ребенка, учитывая при этом постоянные социальные связи, место учебы и психологическое состояние.

В частности, собранные доказательства свидетельствуют о том, что:

отец постоянно заботится о ребенке, участвует в духовном и физическом развитии;

ребенок посещает дополнительные занятия по иностранному языку, кружки, является членом клуба детского боулинга;

отец учит с ребенком уроки;

на время рассмотрения дела ребенок больше расположен к отцу;

именно у отца обустроено жилье, созданы условия надлежащего воспитания и развития ребенка.

По желанию ребенка отец не запрещает общение с матерью и бабушками.

Как сообщалось в августе, Кабмин упростил правила вывоза детей за границу.