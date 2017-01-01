Коллекторам алиментов разрешили брать 10% от взысканного долга

Соответствующее решение утверждено правительством.

В Украине с неплательщиков алиментов уже взыскали более 2,6 млрд гривен EPA/UPG

Кабинет Министров Украины установил вознаграждение для государственных и частных исполнителей в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам. Теперь частные и государственные исполнители смогут начислить себе премию, если добьются выплаты долга за год или больше.

Соответствующее постановление №909 от 31 октября опубликовано на сайте правительства.

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Документ изменяет порядок выплаты вознаграждения исполнителям: теперь они получили право начислять себе 10% от суммы задолженности по алиментам, если размер задолженности превышает платежи за 12 месяцев и больше.

Частный исполнитель, который обеспечил фактическое выполнение судебного решения неимущественного характера, получит вознаграждение в размере 4 прожиточных минимумов (около 7400 гривен).

Как сообщалось 18 октября, в Киеве должника заставили уплатить 800 тысяч гривен алиментов.