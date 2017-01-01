В Житомирской колонии нашли спецкамеру для "авторитетов"

В колонии оборудовали отдельное помещение с индивидуальным отоплением, мебелью и бытовыми приборами.

В Житомирской исправительной колонии №4 в ходе проверки представители Генеральной прокуратуры выявили отдельную комнату со всеми удобствами, в которой проживали криминальные авторитеты.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что в камере было индивидуальное отопление, мебель и бытовые приборы. Она закрывалась на замок, ключи были не у администрации учреждения, а у одного из самых рьяных нарушителей режима.

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“Привлекает внимание тот факт, что подавляющее большинство так называемых воровских авторитетов являются выходцами из других стран, некоторые из них не владеют ни украинским, ни русским языками в достаточной степени“, - отметили в ГПУ.

В ведомстве сообщили, что такое нарушение выявлено на фоне того, что условия проживания, труда, лечения большинства заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми.

“В течение последних двух лет осужденные необоснованно использовались для выполнения работ без заключения трудовых договоров, большое количество заключенных даже не получала заработной платы. В учреждении не осуществлялось лечение заключенных. Отсутствуют необходимые лекарства и средства для оказания медицинской помощи. Медицинское оборудование непригодно для использования или его нет вообще. Большинство жилых, бытовых и производственных помещений находятся в антисанитарном состоянии, нуждаются в ремонте и обновлении“, - сообщили в ГПУ.

Также в одном из производственных помещений сотрудники Генеральной прокуратуры Украины обнаружили замаскированный тайник с 4 ножами.

После проверки в колонию доставили лекарства, с осужденными заключили более 60 трудовых договоров, в жилых помещениях провели санитарную обработку и уборку.

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Из колонии в другие исправительные учреждения перевели 11 заключенных, которые в течение длительного времени дестабилизируют оперативную обстановку, что могло спровоцировать беспорядки и способствовать совершению других правонарушений.

В прокуратуру Житомирской области направлены материалы относительно регистрации уголовных производств по статье о злоупотреблении служебным положением, об изготовлении, ношении или сбыте холодного оружия и о служебном подлоге.

Как сообщалось в октябре 2017 опубликовали фото камеры СИЗО, в которой расположилась Зайцева, насмерть сбившая на Lexus шестерых пешеходов в Харькове.