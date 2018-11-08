Trash bucket challenge: суд оправдал "люстраторов" ровенского чиновника

Свидетели не узнали обвиняемых, а сторона обвинения не смогла предоставить убедительные доказательства.

Суд оправдал 4 обвиняемых в избиении и заталкивании в мусорный бак бывшего депутата Верховной Рады, экс-главы Государственного комитета лесного хозяйства Николая Шершуна в Ровно.

Об этом говорится в приговоре суда, передает LB.ua.

Обвиняемыми были 4 местных жителя, среди которых несовершеннолетний и пенсионер-инвалид.

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В суде прокурор утверждал, что эти лица 8 декабря 2015 года во дворе Ровенского областного совета в ходе акции протеста начали нецензурно оскорблять Шершуна, занимавшего тогда должность главы Федерации профсоюзов области, применили к нему физическое насилие, поставили на колени, а также публично унизили его путем помещения в мусорный бак.

При этом в ходе “мусорной люстрации“ активисты толкали экс-депутата, а затем били по мусорнику, в котором он находился.

Таким образом, по мнению Шершуна, ему причинили моральные страдания и нанесли телесные повреждения средней тяжести.

За причиненный ущерб здоровью он потребовал от обвиняемых в суде 100 тыс. гривен моральной компенсации.

Никто из подсудимых свою вину не признал.

Все они заявили, что просто гуляли в тот день около Ровенского облсовета и наблюдали за акцией протеста.

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Свидетели инцидента не смогли указать, кто именно избивал экс-депутата и помещал его в мусорный бак, так как активисты были в балаклавах.

Суд признал недопустимыми доказательствами предоставленные правоохранителями фото- и видеофайлы из Интернета, так как не смог установить, являются ли они оригиналами или копиями.

Учитывая показания свидетелей и отсутствие улик, суд оправдал всех подсудимых и отказал депутату в возмещении ущерба.

Напомним, возле Харьковского горсовета националисты бросили в мусорный бак заместителя вице-мэра города Андрея Руденко.