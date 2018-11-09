Россия грозит перекрыть поставки топлива в Украину
Эксперты относятся к такой угрозе серьезно и призывают чиновников реагировать и искать альтернативы.
Российское ток-шоу, участники более часа смакуют возможности уничтожения Украины путем введения экономических санкций, говорится в сюжете ТСН.
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“Мы не вводили санкции четыре с половиной года, внедряем их аккурат перед президентскими выборами“, - говорят с экранов. Участники призывают российские власти перекрыть поставки топлива в Украину – мол, без российского бензина и белорусской солярки Киев удастся склонить на свою сторону. Мечты политологов обобщает член комитета госдумы Алексей Журавлев, который обещает Украине коллапс: “80% нефтепродуктов мы поставляем и Беларусь. Вот так просто: раз, и все, до свидания. Коллапс сразу“.
На официальном уровне в Украине на заявления депутата Журавлева никак не реагируют, хотя в санкционном списке, обнародованном недавно, есть несколько сетей автозаправок. Эксперты топливного рынка предупреждают: если россияне от слов перейдут к действиям, то нас ждут тяжелые времена – дефицит будет такой, что цена на бензин и дизель может прыгнуть даже вдвое. Сергей Куюн вспоминает, как россияне подсаживали Украину на топливную иглу – в конце 90-х они остановили пять из семи нефтеперерабатывающих заводов, в частности приобрели лисичанский нефтеперерабатывающий завод и остановили его работу. “Разные есть версии, действительно можно рассматривать как диверсию: купить заводы и закрыть. Здесь заводы закрыли, и в то же время модернизировали заводы в России“, - пояснил Куюн.
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Сегодня энергетическая независимость в руках кабинета министров и СНБО. Первые должны искать альтернативные источники поступления топлива и создавать благоприятные условия для отечественных производителей, вторые – адекватно реагировать на агрессивные действия РФ на рынке. Специалисты настаивают, что топливный вопрос давно не является вопросом экономических отношений – это вопросы гибридной войны. Пока украинские чиновники только просчитывают риски и ждут, как дальше будут разворачиваться события, при этом в очередной раз забывают, какими коварными бывают северные соседи, когда потребность в топливе растет. В прошлый раз они расшатывали местный рынок в конце октября – тогда цены на горючее подскочили на несколько гривен.
Напомним, в Украине с 2 по 5 ноября стоимость бензинов и дизтоплива на заправках продолжила снижение на 0,2-1 грн/л.
Также, за десять месяцев 2018 года добыча газа в Украине увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 0,93% - до 17,3 млрд кубометров.
давно пора было рвать с ней все отношения и жить своей жизнью, без постоянного шантажа
Да и вообще - нехрен на машинах ездить! Гужевой транспорт - наше всё! И биодизель опять же...
Компостную яму на Вашем участке и стоящий рядом сортир типа "Мэ-Жо" не указывать.
Слава Вовочке? ... так до него никто не мог сделать наши страны врагами
Скажите: Вы на самом деле столь глупы или просто талантливо играете свою роль? )))