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Россия грозит перекрыть поставки топлива в Украину

Комментариев: 17
Россияне собираются перекрыть поставки топлива в Украину, и об этом уже мечтают их телевизионные пропагандисты.
Если россияне от слов перейдут к действиям, то нас ждут тяжелые времена - эксперты
Если россияне от слов перейдут к действиям, то нас ждут тяжелые времена - эксперты
Скриншот

Эксперты относятся к такой угрозе серьезно и призывают чиновников реагировать и искать альтернативы. 

Российское ток-шоу, участники более часа смакуют возможности уничтожения Украины путем введения экономических санкций, говорится в сюжете ТСН. 

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“Мы не вводили санкции четыре с половиной года, внедряем их аккурат перед президентскими выборами“, - говорят с экранов. Участники призывают российские власти перекрыть поставки топлива в Украину – мол, без российского бензина и белорусской солярки Киев удастся склонить на свою сторону. Мечты политологов обобщает член комитета госдумы Алексей Журавлев, который обещает Украине коллапс: “80% нефтепродуктов мы поставляем и Беларусь. Вот так просто: раз, и все, до свидания. Коллапс сразу“.

На официальном уровне в Украине на заявления депутата Журавлева никак не реагируют, хотя в санкционном списке, обнародованном недавно, есть несколько сетей автозаправок. Эксперты топливного рынка предупреждают: если россияне от слов перейдут к действиям, то нас ждут тяжелые времена – дефицит будет такой, что цена на бензин и дизель может прыгнуть даже вдвое. Сергей Куюн вспоминает, как россияне подсаживали Украину на топливную иглу – в конце 90-х они остановили пять из семи нефтеперерабатывающих заводов, в частности приобрели лисичанский нефтеперерабатывающий завод и остановили его работу. “Разные есть версии, действительно можно рассматривать как диверсию: купить заводы и закрыть. Здесь заводы закрыли, и в то же время модернизировали заводы в России“, - пояснил Куюн.  

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Сегодня энергетическая независимость в руках кабинета министров и СНБО. Первые должны искать альтернативные источники поступления топлива и создавать благоприятные условия для отечественных производителей, вторые – адекватно реагировать на агрессивные действия РФ на рынке. Специалисты настаивают, что топливный вопрос давно не является вопросом экономических отношений – это вопросы гибридной войны. Пока украинские чиновники только просчитывают риски и ждут, как дальше будут разворачиваться события, при этом в очередной раз забывают, какими коварными бывают северные соседи, когда потребность в топливе растет. В прошлый раз они расшатывали местный рынок в конце октября – тогда цены на горючее подскочили на несколько гривен.

Напомним, в Украине с 2 по 5 ноября стоимость бензинов и дизтоплива на заправках продолжила снижение на 0,2-1 грн/л.

Также, за десять месяцев 2018 года добыча газа в Украине увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 0,93% - до 17,3 млрд кубометров. 

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Теги: Топливо, Россия, поставка, Украина, рынок
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Комментариев (17)
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Lukovsmm    09.11.2018, 12:16
Оценка:  0
Lukovsmm
за що ку ка ца пам
AloneInNight    09.11.2018, 12:04
Оценка:  +4
AloneInNight
последние ниточки связей с Россией оборвутся.
давно пора было рвать с ней все отношения и жить своей жизнью, без постоянного шантажа
Шкиряк_и_Зорян    09.11.2018, 12:08
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Это верно. И наш президент то же самое говорит! Газ напукаем, биодизель произведёт Деревянный Хомяк, бензин заменим выгнанным на буряках и кукурузе спиртом, а поезда потянут паровозы.
Да и вообще - нехрен на машинах ездить! Гужевой транспорт - наше всё! И биодизель опять же...
Woodbrother    09.11.2018, 11:52
Оценка:  0
Woodbrother
Нефть есть своя местная , плюс очкнь много производится биодизеля.
Шкиряк_и_Зорян    09.11.2018, 12:02
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Не, Деревянный, я с Вас угораю! "Очень много производится биодизеля..." А можно конкретно где и в цифрах? И источник данных.
Компостную яму на Вашем участке и стоящий рядом сортир типа "Мэ-Жо" не указывать.
Sirko_1111    09.11.2018, 11:37
Оценка:  0
Sirko_1111
Хорошего мало.
Хитрый-Лыс    09.11.2018, 11:14
Оценка:  +1
Хитрый-Лыс
Цены на бензин в конце ноября выросли из-за роста цены нефти(в долларах) и из-за роста доллара в Украине. Но вот что странно в статье -"в 2018 ...года добыча газа в Украине увеличилась по сравнению с ...2017" есть свой газ не долларовый, а цена его растет и странно цены на ВСЕХ заправках одни.
tulchanin    09.11.2018, 11:59
Оценка:  0
tulchanin
На заправках и должны быть одинаковые цены с соседними странами. Иначе как в Белоруссии, тут заправился - пересек границу - слил, и так 20 раз. А вот "газ в домах для населения" можно делать дешевле, ибо его перепродать сложней.
fkrfyfan    09.11.2018, 11:09
Оценка:  -1
fkrfyfan
Дровами с Карпат топить будут
Serg2176    09.11.2018, 11:06
Оценка:  0
Serg2176
бла бла бла
tulchanin    09.11.2018, 11:00
Оценка:  0
tulchanin
4 года заявляют что воюют с РФ, и вдруг, внезапно, РФ хочет прекратить поставки своего топлива . Какое коварство, кто бы мог предположить ?
AloneInNight    09.11.2018, 12:06
Оценка:  +1
AloneInNight
Вы зашли засвидетельствовать многократное улучшение жизни у вас после КрымВаша и захвата Донбасса?
Слава Вовочке? ... так до него никто не мог сделать наши страны врагами
*******    09.11.2018, 10:59
Оценка:  +5
*******
Вот они последствия закрытия собственных НПЗ, ждем когда нарисуется "спаситель" Медведчук))))
Курилы-Япония    09.11.2018, 10:47
Оценка:  +5
Курилы-Япония
А вернуть заводы Украине, не рассматривается? Или построить новые?
Woodbrother    09.11.2018, 11:53
Оценка:  +3
Woodbrother
Проще вернуть. Все рассейское барахло в нашей стране должно быть национализировано.
Шкиряк_и_Зорян    09.11.2018, 12:05
Оценка:  -4
Шкиряк_и_Зорян
Боже! Ну почему Вы такое стукнутое создание?!
Скажите: Вы на самом деле столь глупы или просто талантливо играете свою роль? )))
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