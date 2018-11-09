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В Донецкой области суд оправдал военного, осужденного за убийство таксиста

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Суд признал военного виновным только в незаконном завладении транспортным средством и сокрытии тяжкого или особо тяжкого преступления. Он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Бойца ВСУ, осужденного за убийство таксиста, оправдали
Бойца ВСУ, осужденного за убийство таксиста, оправдали

Красноармейский горрайонный суд оправдал военнослужащего, осужденного за убийство таксиста четыре года назад.

Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2014 года. Двое украинских военнослужащих убили водителя такси, которого они считали сепаратистом. Передвигаясь в авто под управлением потерпевшего к месту несения службы, они попросили водителя остановиться возле с. Галициновка Мариинского района.

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“Когда один из пассажиров вышел на дорогу, другой из автомата совершил не менее 4 выстрелов в голову таксисту. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Военные спрятали труп в лесополосе и на угнанном авто приехали к месту своей дислокации. Один из них вскоре был арестован, а другой, который непосредственно совершил убийство, объявлен в розыск“, - сообщили в прокуратуре.

В ноябре 2015 года обвиняемый был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей об умышленном убийстве и статьей о незаконном завладении транспортным средством, и приговорен к 14 годам лишения свободы с обязательством выплатить 250 тысяч гривен родственникам потерпевшего.

Стороны уголовного производства подали на приговор апелляционные жалобы, по результатам рассмотрения которых апелляционный суд вернул дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Во время нового рассмотрения другой состав судей признал бывшего военнослужащего непричастным к убийству водителя такси и переквалифицировал его действия на статью о сокрытии тяжкого или особо тяжкого преступления.

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Красноармейская местная прокуратура категорически не согласна с приговором Красноармейского горрайонного суда.

Прокурором и потерпевшей стороной готовятся апелляционные жалобы.

Ранее в Николаеве военный задушил женщину, а затем нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки.

Также СМИ сообщали, что под Марьинкой командир разведки батальона забил до смерти свого солуживца.

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Теги: суд, прокуратура, убийство, Донецкая область, военные, таксист, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Мыкола    09.11.2018, 14:58
Оценка:  0
Мыкола
Значит надень форму и получи индульгенцию на преступления и даже на убийство? Да, хорошее государство мы создали в результате майдана!
Letohradek    09.11.2018, 15:28
Оценка:  -1
Letohradek
Ликвидация сепара - святая обязанность каждого украинца!
Дром    09.11.2018, 15:37
Оценка:  0
Дром
Так, можно назвать тебя сепаром и безнаказанно шмальнуть в голову?
Таксист был вооружен? - нет. Так с чего он сепар? И я что-то не поняла, форма позволяет судить и валить гражданских?
паша1    09.11.2018, 14:40
Оценка:  0
паша1
оправдали за убийство
это уже украинский мир или еще не до конца?
Letohradek    09.11.2018, 14:55
Оценка:  -1
Letohradek
Оправдали за убийство сепара! Что не так? У вас на расии за сепаратизм не убивают?
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