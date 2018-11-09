В Донецкой области суд оправдал военного, осужденного за убийство таксиста

Суд признал военного виновным только в незаконном завладении транспортным средством и сокрытии тяжкого или особо тяжкого преступления. Он приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Красноармейский горрайонный суд оправдал военнослужащего, осужденного за убийство таксиста четыре года назад.

Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2014 года. Двое украинских военнослужащих убили водителя такси, которого они считали сепаратистом. Передвигаясь в авто под управлением потерпевшего к месту несения службы, они попросили водителя остановиться возле с. Галициновка Мариинского района.

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“Когда один из пассажиров вышел на дорогу, другой из автомата совершил не менее 4 выстрелов в голову таксисту. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Военные спрятали труп в лесополосе и на угнанном авто приехали к месту своей дислокации. Один из них вскоре был арестован, а другой, который непосредственно совершил убийство, объявлен в розыск“, - сообщили в прокуратуре.

В ноябре 2015 года обвиняемый был признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей об умышленном убийстве и статьей о незаконном завладении транспортным средством, и приговорен к 14 годам лишения свободы с обязательством выплатить 250 тысяч гривен родственникам потерпевшего.

Стороны уголовного производства подали на приговор апелляционные жалобы, по результатам рассмотрения которых апелляционный суд вернул дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции. Во время нового рассмотрения другой состав судей признал бывшего военнослужащего непричастным к убийству водителя такси и переквалифицировал его действия на статью о сокрытии тяжкого или особо тяжкого преступления.

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Красноармейская местная прокуратура категорически не согласна с приговором Красноармейского горрайонного суда.

Прокурором и потерпевшей стороной готовятся апелляционные жалобы.

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