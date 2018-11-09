Турчинов пообещал вычислить участников "выборов" в "ЛДНР"

Глава СНБО назвал более 23 статей, которые грозят участникам и организаторам голосования на неподконтрольных территориях.

Глава СНБО Александр Турчинов заявил, что все организаторы и участники “выборов“ глав самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“ будут вычислены и привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 9 ноября.

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“Правоохранительные органы выявят всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности“, - заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что участие в организации и проведении данных “выборов“ попадает под действие ряда статей Уголовного кодекса. Речь идет о ст. 109, 110, 110-2, 111 и 114. Помимо этих статей организаторы и участники “выборов“ могут быть привлечены к ответственности по другим, уже тем, которые предусматривают длительные сроки лишения свободы и конфискацию имущества (ст. 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины).

“Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о беспочвенности надежд избежать ответственности за свои действия, и предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться от участия в преступлении“, - заявил Турчинов.

Напомним, проведение “выборов“ на территории “ДНР“ и “ЛНР“ противоречит минским соглашениям. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС Майи Косьянчич