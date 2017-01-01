Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МинВОТ: Турбины Siemens стали причиной аварии на ТЭС в Крыму

Комментариев: 0
Последствия аварии на теплоэлектростанции зафиксированы с помощью космической фотосъемки.
Турбина Siemens (архивное фото)
Турбина Siemens (архивное фото)
energy.siemens.com

На Таврической ТЭС, расположенной у Симферополя, зарегистрированы повреждения производственных цехов, причиной которых могли стать пусконаладочные работы газовых турбин Siemens. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

По данным МинВОТ, 3 ноября на крыше главного корпуса Таврической ТЭС был выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия.

Фото: mtot.gov.ua

В министерстве напомнили, что Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для ее строительства, заказчиком которого выступает Министерство энергетики РФ, выбрано рядом с распределительной станцией Симферополь, предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.

В МинВОТ предложили санкции против химкомпаний из-за деятельности в Крыму

Напомним, летом 2017 года концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым в обход санкций

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, фото, авария, Siemens, тэс, МинВОТ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь