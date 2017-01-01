МинВОТ: Турбины Siemens стали причиной аварии на ТЭС в Крыму
На Таврической ТЭС, расположенной у Симферополя, зарегистрированы повреждения производственных цехов, причиной которых могли стать пусконаладочные работы газовых турбин Siemens. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
По данным МинВОТ, 3 ноября на крыше главного корпуса Таврической ТЭС был выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия.
В министерстве напомнили, что Таврическая ТЭС должна работать на природном газе. Место для ее строительства, заказчиком которого выступает Министерство энергетики РФ, выбрано рядом с распределительной станцией Симферополь, предназначенной для подачи электроэнергии в направлении южного берега Крыма и Севастополя.
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Напомним, летом 2017 года концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым в обход санкций.
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