Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, погибли двое бойцов ВСУ

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения.

Силы ООС потеряли за минувшие сутки двух бойцов Getty Images

За минувшие сутки сепаратисты 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, погибло двое бойцов.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в субботу, 10 ноября.

“Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения“, – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

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Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120-мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, сепаратисты проявили наибольшую огневую активность.

“У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер“, – добавили в штабе ООС.

10 ноября зафиксирован один обстрел вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

Отметим, силы ООС понесли потери на Донбассе впервые за неделю. В последний раз военный погиб во время боевых действий 4 ноября.

Как сообщалось 9 ноября, в Донецкой области суд оправдал военного, осужденного за убийство таксиста.