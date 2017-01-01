Порошенко уволил начштаба Нацгвардии
Президент Петр Порошенко в субботу, 10 ноября, уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии, начальника штаба Александра Кривенко, который занимал эту должность со времени создания НГУ весной 2014 года.
Об этом говорится в указе №364/2018.
Кривенко зачислен в распоряжение командующего Нацгвардии.
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Стоит отметить, что генерал-лейтенант Александр Кривенко с 1998 года служил во внутренних войсках МВД и прошел путь от комвзвода до замкомандующего. 18 апреля 2014 года в связи с созданием на базе ВВ МВД Национальной гвардии перешел на новую должность - первого заместителя командующего НГУ.
Напомним, что командует Национальной гвардией Юрий Аллеров.
Как сообщалось, в конце октября Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС.