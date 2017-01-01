Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС

Генерал-лейтенант Наев отметил, что штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены.

Работа по повышению боевой готовности сил и средств ОС продолжается

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Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев 25 октября в ходе рабочей поездки осуществил проверку готовности подразделений, действующих на различных направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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По данным штаба, командующим проверялась готовность резерва при проведении десантно-штурмовых действий, корабельно-катерной группы и специального подразделения морской охраны, а также - подразделения дальнобойной артиллерии, предназначенного к действиям в составе противодесантной обороны.

“Результаты свидетельствуют о том, штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены. Работа по повышению боевой готовности сил и средств Объединенных сил продолжается“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось 16 октября, Украина применит силу в случае обострения в Азовском море.