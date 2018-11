На Буковине авто сбило телегу с конем, есть жертвы

#ДТПЧЕ Збили коня в селі Костичани. Говорять, що разом із фірманом, останній також помер на місці... Деталі встановлюються... . Фото та відео від @rockift

