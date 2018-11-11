Конец Первой мировой: Порошенко в Париже принял участие памятной церемонии

Порошенко в Париже также встретился с лидерами стран мира. На церемонии также присутствовали Владимир Путин и Дональд Трамп.

Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки

Президент Петр Порошенко с женой принял участие в памятной церемонии вместе с лидерами стран мира в Париже, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.

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Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки, после церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

Участие в церемонии приняли президент Франции Эммануэль Макрон с женой, президент США Дональд Трамп с женой, канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций.

На церемонии также присутствовал президент РФ Владимир Путин, который отличился странным жестом в адресс президента США. Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец. После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.

Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь у Триумфальной арки. Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Во время церемонии Франции произнес речь, в которой отметил, что “история иногда угрожает возобновить свой трагический ход“, поэтому нельзя забывать прошлое и его уроки.

Напомним, сегодня, 11 ноября в мире отмечают День памяти и примирения, в связи с 100-й годовщиной окончания Первой мировой войны.