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Конец Первой мировой: Порошенко в Париже принял участие памятной церемонии

Комментариев: 3
Порошенко в Париже также встретился с лидерами стран мира. На церемонии также присутствовали Владимир Путин и Дональд Трамп.
Конец Первой мировой: Порошенко в Париже принял участие памятной церемонии
© president.gov.ua
Фото 1/14
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
  • Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
Конец Первой мировой: Порошенко в Париже принял участие памятной церемонии
Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки
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Президент Петр Порошенко с женой принял участие в памятной церемонии вместе с лидерами стран мира в Париже, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.

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Мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки, после церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

Участие в церемонии приняли президент Франции Эммануэль Макрон с женой, президент США Дональд Трамп с женой, канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций. 

На церемонии также присутствовал президент РФ Владимир Путин, который отличился странным жестом в адресс президента США. Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец. После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.

Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь у Триумфальной арки. Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Во время церемонии Франции произнес речь, в которой отметил, что “история иногда угрожает возобновить свой трагический ход“, поэтому нельзя забывать прошлое и его уроки.

Напомним, сегодня, 11 ноября в мире отмечают День памяти и примирения, в связи с 100-й годовщиной окончания Первой мировой войны.

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Теги: Париж, Порошенко, церемония, День памяти, Первая мировая война
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Комментариев (3)
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bertal    11.11.2018, 16:29
Оценка:  0
bertal
В стране война, а през(по другому его назвать нельзя) поехал отмечать 100летие войны европейцев, каким боком там Украина? Перенимает опыт? С таким гарантом скоро будем праздновать 5 лет АТО, затем 10 маразм крепчает
сергей11    11.11.2018, 16:34
Оценка:  0
сергей11
Придуриваешься? Первая мировая, как раз, шла на территории нынешней Украины. И треть российской армии была из украинцев.
bertal    11.11.2018, 16:48
Оценка:  0
bertal
Украина как отдельное государство воевала?
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