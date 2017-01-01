В школах и детсадах Кривого Рога объявили вынужденные каникулы

В городе без тепла 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 домов, воинская часть.

В школах и детских садах Кривого Рога, которые должна отапливать Криворожтеплоцентраль, объявлены вынужденные каникулы. Об этом сообщили впресс-службе исполкома горсовета, пишет Первый Городской.

Отмечается, что по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 домов, воинская часть 3011.



По распоряжению городского управления образования и науки с понедельника в части школ Кривого Рога, которые остаются без тепла, объявлены внеочередные каникулы.



"Мы просто вынуждены пойти на это шаг. Здоровье детей дороже всего. Максимальная температура в садиках достигает +14 градусов. Одевали детей в более теплую одежду, в школах делали сокращенные уроки, но это не комфортно и неправильно", - сказала начальница управления образования и науки Татьяна Крипак.



Ранее в Каменском ввели дополнительные каникулы для учащихся школ правобережной части города в связи с отсутствием теплоснабжения.

Также сообщалось, что в городах Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области до сих пор не начался отопительный сезон.

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