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Опубликованы фото украинцев, погибших в страшном ДТП в Чехии

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Появились фото погибших украинцев в ДТП в Чехии, которое произошло в воскресенье, 11 ноября.
Среди погибших четверо украинцев
Среди погибших четверо украинцев
idnes.cz

Фото погибших в чешском ДТП публикуют пользователи в соцсетях.

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“Об аварии и гибели четырех Украинских в Чехии - консул установил контакт с родными погибших и обрабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел. Пострадавшему пятом гражданину оказывается необходимая помощь“, - сообщила в Twitter пресс-секретарь МИДа Украины Екатерина Зеленко.

Напомним, в Чехии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо украинцев. Авария произошла в районе города Тришинець.

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Теги: Чехия, ДТП, Украина, украинцы
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