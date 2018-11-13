Порошенко предлагает УПЦ МП новую встречу

Пресс-секретарь президента объяснил "причины" отказа епископов встретиться с Порошенко в Украинском доме.

Президент Петр Порошенко готов встретится с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата в любой другой день. Об этом говорится в сообщении пресс-серкетаря президента в Facebook во вторник, 13 ноября.

Там отметили, что Порошенко пригласил архиереев УПЦМ МП на встречу в Украинском доме еще несколько недель назад.

"Президент пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного Собора", - говорится в сообщении.

"Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - говорится в заявлении АП.

У Порошенко также предупредили, что ультиматумы не способны сорвать создание украинской поместной православной церкви, потому что этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан Украины. "Идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никогда".

Отмечается, что Порошенко готов встретиться с иерархами УПЦ МП в Украинском доме в другой день.

"Президент Украины готов к диалогу. Двери Украинского дома остаются открытыми", - пишет Цеголко.

Как известно, епископы УПЦ МП ждали Порошенко в Киевско-Печерской лавре, подчеркнув необходимость встречи только на территории церкви.

Отметим, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.

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