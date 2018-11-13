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Порошенко предлагает УПЦ МП новую встречу

Комментариев: 9
Пресс-секретарь президента объяснил "причины" отказа епископов встретиться с Порошенко в Украинском доме.
Порошенко предлагает УПЦ МП новую встречу
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко готов встретится с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата в любой другой день. Об этом говорится в сообщении пресс-серкетаря президента в Facebook во вторник, 13 ноября.

Там отметили, что Порошенко пригласил архиереев УПЦМ МП на встречу в Украинском доме еще несколько недель назад.

"Президент пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского престола способствовать проведению объединительного Собора", - говорится в сообщении.

"Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит", - говорится в заявлении АП.

У Порошенко также предупредили, что ультиматумы не способны сорвать создание украинской поместной православной церкви, потому что этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан Украины. "Идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никогда".

Отмечается, что Порошенко готов встретиться с иерархами УПЦ МП в Украинском доме в другой день.

"Президент Украины готов к диалогу. Двери Украинского дома остаются открытыми", - пишет Цеголко.

Как известно, епископы УПЦ МП ждали Порошенко в Киевско-Печерской лавре, подчеркнув необходимость встречи только на территории церкви.

Отметим, по итогам архиерейского Собора в УПЦ МП заявили, что не примут участие в создании единой церкви и решили разорвать евхаристическое общение с Константинополем.

 

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Теги: церковь, УПЦ МП, православная церковь, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Sirko_1111    13.11.2018, 20:15
Оценка:  0
Sirko_1111
Letohradek

Эта дама с Черновцов всё гадит и гадит. Но когда начнётся кровь литься из - за силового решения вопроса веры, какой - то религиозный фанат накажет эту маразматичку.
Андрей    13.11.2018, 19:44
Оценка:  0
Андрей
Никаких встреч!!! Эти крысы выбрали свой путь! Это путь с чемоданами на маскву!!!
Letohradek    13.11.2018, 19:27
Оценка:  +1
Letohradek
Петр Алексеевич наверное решил вручить лично проездные билеты для переезда за паребрик
semveter    13.11.2018, 19:24
Оценка:  0
semveter
создание украинской поместной православной церкви, потому что этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан Украины.----------------- 27% это абсолютное большинство? Зашибись они считают.
Letohradek    13.11.2018, 19:28
Оценка:  -1
Letohradek
Ты приверженец расийского попа? Почему ты еще не покинул ненавистную тебе Украину?
flacon9havi    13.11.2018, 19:41
Оценка:  -2
flacon9havi
Його хунта до батареї прив'язала і навмисно зірвала опалювальний сезон. Тортури такі. Найбезглуздіше самогубство - замерзнути до смерті прив'язаним до холодної батареї. Жорстоке СБУ все обставить, як самогубство з неохайності.
моисей    13.11.2018, 19:21
Оценка:  +1
моисей
Зачем с иудами встречаться.... Предали свою страну..
flacon9havi    13.11.2018, 19:33
Оценка:  +1
flacon9havi
Якраз, своїй країні вони не зрадили. А Україна - то не їх країна.
Teetotaler    13.11.2018, 19:13
Оценка:  -1
Teetotaler
Радетель наш... бл...
Letohradek    13.11.2018, 19:17
Оценка:  0
Letohradek
Ваш за паребриком!
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