В Днепропетровской области ученики 38 школ остаются на каникулах

В Каменском и Павлограде Днепропетровской области ученики 38 школ остаются на вынужденных каникулах из-за отсутствия отопления.

Для школьников Павлограда и половины Каменского продлены каникулы на неопределенный срок УНН

В двух городах Днепропетровской области ученики 38 школ остаются на вынужденных каникулах из-за отсутствия отопления в учебных заведениях. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявила начальник департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Татьяна Онищенко, ученики 19 из 40 школ города остаются на каникулах из-за отсутствия отопления.

"Мэр находится в Киеве и решает этот вопрос. Надеюсь, что до конца недели вопрос будет решен, и дети приступят к учебе. Всего в городе 24,7 тыс. учеников", - отметила Онищенко.

В свою очередь в Павлограде без отопления остаются все 19 школ города.

По словам начальника отдела образования Павлоградского горсовета Ирины Демьяненко, для всех 11,7 тыс. учащихся города продлены каникулы на неопределенный срок.

"Вместе с тем ученики 1-8 классов учатся дистанционно, для учащихся 9-11 классов организованы индивидуальные консультации, которые длятся не более 1,5 часа в день", - доложила чиновница.

При этом она отметила, что с 15 ноября четыре школы, у которых есть индивидуальное отопление, могут возобновить работу.

"Сегодня на оперативке в горсовете сказали, что в городе запускают все котельные. Есть уверенность, что все дети вернутся к учебе до конца этой недели, крайний срок - понедельник", - сказала Демьяненко.

По ее словам, все школьные программы будут откорректированы и дети получат знания в полном объеме.

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